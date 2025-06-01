Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
M.Y. (48) idaresindeki 03 AB 223 plakalı otomobil, ilçenin Suvermez Dörtyol kavşağında C.S. (29) yönetimindeki 03 HM 993 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile 03 HM 993 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.S, H.S, B.S. ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.Y. yaralandı.
Yaralılar, Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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