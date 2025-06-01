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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 13:41 Güncelleme: 01.06.2025 - 13:41
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        M.Y. (48) idaresindeki 03 AB 223 plakalı otomobil, ilçenin Suvermez Dörtyol kavşağında C.S. (29) yönetimindeki 03 HM 993 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile 03 HM 993 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.S, H.S, B.S. ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.Y. yaralandı.

        Yaralılar, Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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