Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Kazada, sürücüler ile 03 HM 993 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.S, H.S, B.S. ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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