Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da düzenlenecek "Blok Mermer Fuarı"nın basın toplantısı düzenlendi

        Afyonkarahisar'da 18-21 Haziran'da düzenlenecek "Blok Mermer Fuarı"nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:54 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da düzenlenecek "Blok Mermer Fuarı"nın basın toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'da 18-21 Haziran'da düzenlenecek "Blok Mermer Fuarı"nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, termal bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ın yararına olacak her projenin yanında olduklarını söyledi.

        Doğaltaş sektöründeki eşsiz mirası ve gücünü dünyaya duyuracak önemli bir vizyonun heyecanını paylaşmak için burada olduklarını dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

        "Bu fuar yalnızca ticari bir etkinlik değil, ilimizin 400 milyon metreküplük mermer rezervinin, 6,9 milyon metreküplük yıllık üretim kapasitesinin ve 231 milyon doları aşan ihracatının küresel vitrine taşınacağı bir platform olacaktır. Afyonkarahisar dünyanın en seçkin doğal taş rezervlerinden biridir. Fuarımızda 1500'ün üzerinde mermer bloğu, 200'den fazla tarafından firma tarafından sergilenecek."

        - "Bu sektör, sosyal kalkınmamızın da lokomotifi konumunda"

        Yiğitbaşı, Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, ABD ve Hindistan gibi pek çok ülkeden alım heyetlerini ağırlayacaklarını vurguladı.

        Paydaşlarla bu büyük organizasyonu heyecan içinde hayata geçirdiklerini aktaran Yiğitbaşı, "Bölgemizde binlerce kişiye istihdam sağlayan bu sektör, sosyal kalkınmamızın da lokomotifi konumunda. Afyonkarahisar, özgüvenle, inançla, ortak akıl ile attığı güçlü adımlara bir yenisini ekleyecek. Bu güçlü hikayenin ortaya çıkmasına emek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Toplantıda, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan, İscehisar ve ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz de konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu
        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!
        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        İscehisar'da çevre projesi hazırladı
        İscehisar'da çevre projesi hazırladı
        Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
        Çay'da yıl sonu sergisi açıldı
        Çay'da yıl sonu sergisi açıldı
        Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsü yaral...
        Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsü yaral...
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        "25. Afyonkarahisar Caz Festivali" sona erdi
        "25. Afyonkarahisar Caz Festivali" sona erdi