Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kavgaya dönüşen olayda D.Y. (18), pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği 5 kişi hafif yaralandı.

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