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        Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 10:16 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:16
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        Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Fatih Mahallesi 747. Sokak'ta iki grup arasında, küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda D.Y. (18), pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği 5 kişi hafif yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri D.Y'yi gözaltına aldı.

        OIayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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