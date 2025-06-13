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        Afyonkarahisar'da akbabalar foto kapanla görüntülendi

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Milli Parkı'nda kurulan foto kapana, akbabaların görüntüleri yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 18:15 Güncelleme: 13.06.2025 - 18:15
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        Afyonkarahisar'da akbabalar foto kapanla görüntülendi
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Milli Parkı'nda kurulan foto kapana, akbabaların görüntüleri yansıdı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan foto kapan görüntülerinde, Akdağ Milli Parkı'nda 3 kızıl akbabanın görüntüsü yer aldı.

        Foto kapandaki görüntülerde akbabaların büyüklüğü dikkati çekiyor.

        "Kayalıkların sessiz nöbetçileri" diye belirtilen paylaşımda, bir kayalık üzerine konan akbabaların hareketleri gözlemleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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