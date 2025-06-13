Afyonkarahisar'da akbabalar foto kapanla görüntülendi
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Milli Parkı'nda kurulan foto kapana, akbabaların görüntüleri yansıdı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Milli Parkı'nda kurulan foto kapana, akbabaların görüntüleri yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan foto kapan görüntülerinde, Akdağ Milli Parkı'nda 3 kızıl akbabanın görüntüsü yer aldı.
Foto kapandaki görüntülerde akbabaların büyüklüğü dikkati çekiyor.
"Kayalıkların sessiz nöbetçileri" diye belirtilen paylaşımda, bir kayalık üzerine konan akbabaların hareketleri gözlemleniyor.
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