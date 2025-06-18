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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Afyonkarahisar'da Blok Mermer Fuarı'nı gezdi:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Önümüzdeki yıllarda Afyonkarahisar mermerinin sadece Türkiye'de değil, uluslararası boyutta da daha fazla ülkede tanınacağına yürekten inanıyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 18:46 Güncelleme: 18.06.2025 - 19:03
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Afyonkarahisar'da Blok Mermer Fuarı'nı gezdi:
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Önümüzdeki yıllarda Afyonkarahisar mermerinin sadece Türkiye'de değil, uluslararası boyutta da daha fazla ülkede tanınacağına yürekten inanıyorum." dedi.

        Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki Blok Mermer Fuarı'nı gezen Göktaş, fuarın Afyonkarahisar için önemli olduğunu söyledi.

        Kentte blok mermerin sergilendiği ilk fuarın burası olduğunu aktaran Göktaş, "Afyonkarahisar gibi mermerin neredeyse başkenti olarak sayılabileceği yerde böyle bir fuara ev sahipliği yapılması çok değerli." ifadesini kullandı.

        Fuara ilişkin bilgi veren Göktaş, şöyle konuştu:

        "Türkiye'nin 25 ayrı bölgesinden 217 firmamız buraya katılmış bulunmakta. İsmi uluslararası boyuta da taşınıyor çünkü yabancı firmalar da burayı ziyaret ediyor. Hindistan'dan, Kanada'dan Amerika'dan pek çok katılımcı, bu fuar için şu anda Afyonkarahisar'da. Aslında hem Afyonkarahisar'ın değeri için hem kültürü için hem de 100 yıllık mermer geçmişi açısından bu fuarın burada ilki yapılıyor. Fuarın daimi ve kalıcı olması, bizler için çok değerli. Fuarda emeği geçenlere teşekkür ederim. Önümüzdeki yıllarda Afyonkarahisar mermerinin sadece Türkiye'de değil, uluslararası boyutta da daha fazla ülkede tanınacağına yürekten inanıyorum."

        Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da fuara yurt dışından çok fazla katılım olduğunu belirterek, Afyonkarahisar'ın liderliğini her alanda, her sektörde artırdıkları gibi mermercilikte de tanınırlığı artırmak istediklerini dile getirdi.

        - Göktaş, AK Parti İl Gençlik Kollarının üye kayıt standını da ziyaret etti

        Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti İl Gençlik Kollarının Zafer Meydanı'ndaki üyelik standına uğradı.

        Göktaş, standa gelen gençlerin ve vatandaşların üye kayıtlarını yaparak onlarla sohbet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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