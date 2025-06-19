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        Afyonkarahisar'da "Değerler Hareketi Ödül Töreni" düzenlendi

        Afyonkarahisar'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Değerler Hareketi Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 09:22 Güncelleme: 19.06.2025 - 09:22
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        Afyonkarahisar'da "Değerler Hareketi Ödül Töreni" düzenlendi
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        Afyonkarahisar'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Değerler Hareketi Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'ndaki törende, değerlerin bireyin kişiliğini şekillendirdiğini, toplumu bir arada tuttuğunu belirtti.

        Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda akademik başarının yanında ahlaki duruşu yüksek bireyler yetiştirmeyi asli bir görev kabul ettiklerini aktaran Sünnetci, şunları kaydetti:

        "Bu noktada 'Değerler Hareketi' projesiyle öğrencilerimizin yüreklerine dokunan, onların hayatlarına rehberlik eden güzel çalışmalar yürütüldüğünü memnuniyetle görmekteyiz. Bu anlamlı hareketin içinde yer alan her bir okulumuza, değerli öğretmenlerimize ve yöneticilerimize, büyük bir özveriyle çalışan proje ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ödül alan öğrencilerimizi yürekten kutluyor, gösterdikleri örnek davranışların diğer arkadaşlarına da ilham olmasını temenni ediyorum."

        Konuşmanın ardından proje kapsamında, hak kazananlara plaket ve ödülleri takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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