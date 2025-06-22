Afyonkarahisar'da otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
T.D. (41) idaresindeki 35 BFY 888 plakalı otomobil, merkeze bağlı Susuz beldesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile S.D. (39), N.D. (14), Ş.D. (19) ve İ.D. (61) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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