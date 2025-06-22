Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

M.A.K. (29) idaresindeki 16 ARU 394 plakalı otomobil, Susuz beldesi mevkisinde önünde seyir halinde olan ve ani fren yapan G.Y. (51) yönetimindeki 06 FAF 809 plakalı otomobile çarptı.

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