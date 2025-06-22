Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 23:05 Güncelleme: 22.06.2025 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        M.A.K. (29) idaresindeki 16 ARU 394 plakalı otomobil, Susuz beldesi mevkisinde önünde seyir halinde olan ve ani fren yapan G.Y. (51) yönetimindeki 06 FAF 809 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        İran'dan misilleme kararı
        İran'dan misilleme kararı
        Şam'da kilisede patlama meydana geldi
        Şam'da kilisede patlama meydana geldi
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Al-Nassr'da Okan Buruk sesleri: Listenin başında!
        Al-Nassr'da Okan Buruk sesleri: Listenin başında!
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        Flaş iddia: Galatasaray'ın yeni kalecisi Ada'dan!
        Flaş iddia: Galatasaray'ın yeni kalecisi Ada'dan!
        "Fordo tamamen imha edilemedi"
        "Fordo tamamen imha edilemedi"
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz
        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yağan'dan şehit ailesine...
        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yağan'dan şehit ailesine...
        Afyonkarahisar'da otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi y...
        Afyonkarahisar'da otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi y...
        Afyonkarahisar'da hastanede tedavi gören öğrenci YKS'ye ambulansla götürüld...
        Afyonkarahisar'da hastanede tedavi gören öğrenci YKS'ye ambulansla götürüld...
        Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Afyonkarahisar'da istişare toplantısı...
        Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Afyonkarahisar'da istişare toplantısı...
        Çay'dan kısa kısa
        Çay'dan kısa kısa