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        Afyonkarahisar'da motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 23:28 Güncelleme: 24.06.2025 - 23:28
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        Afyonkarahisar'da motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

        Ö.E. (75) idaresindeki 03 F 2112 plakalı motosiklet, ilçenin Kadılar köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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