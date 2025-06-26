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        Afyonkarahisar'da tedbiren canlı hayvan pazarları kapatıldı

        Afyonkarahisar'da şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarlarının tedbiren kapatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 13:14 Güncelleme: 26.06.2025 - 13:14
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        Afyonkarahisar'da tedbiren canlı hayvan pazarları kapatıldı
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        Afyonkarahisar'da şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarlarının tedbiren kapatıldığı bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şap hastalığı nedeniyle ilimiz genelinde tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatılmıştır. Yetiştiricilerimize duyurulur." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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