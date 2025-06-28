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        Görme engelli genç hafızlık sınavına hazırlanıyor

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da Braille alfabesiyle hazırlanan eğitim materyaliyle Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 17 yaşındaki Arda Yiğit Eski, hafız olmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:13
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        Görme engelli genç hafızlık sınavına hazırlanıyor
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        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da Braille alfabesiyle hazırlanan eğitim materyaliyle Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 17 yaşındaki Arda Yiğit Eski, hafız olmak istiyor.

        Muharrem ile Ayşe Eski çiftinin görme engelli oğlu Arda Yiğit, ilk ve ortaokulun ardından Güvenevler Mahallesi'ndeki Engelsiz Kur'an Kursu'na katıldı.

        Yaklaşık 3 yıldır hafızlık eğitimini sürdüren Eski, AA muhabirine, ilkokul yıllarından bu yana hafız olmanın ve Kur'an-ı Kerim okumanın hayalini kurduğunu söyledi.

        İlkokul yıllarında tanıştığı İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü İsmail Aydın'ın hafızlık için yönlendirmelerde bulunduğunu anlatan Eski, "Burada yaklaşık 3 yıldır haftanın 6 günü sabah namazından yatsı namazına kadar birlikteyiz. Annem her zaman yanımda oldu, babam da sürekli destekledi. Allah'a şükür Kur'an-ı Kerim'i ezberledim. Hafızlık sınavına katılıp belgemizi alacağız." diye konuştu.

        - "Din görevlisi olarak göreve başlamak istiyorum"

        İlerleyen süreçte ses eğitimi de almak istediğine değinen Eski, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katıldığını, televizyon programında ilahiler okuduğunu dile getirdi.

        Eski, görme engellilerin kendilerine fırsat verildiğinde her şeyi başarabileceğini belirterek, "Görme engelli kardeşlerimiz, bu tür kurs ve etkinliklere katılsınlar. Kur'an-ı Kerim'i zaten öğrenmemiz gerekiyor. Hafızlık yapabilirlerse çok güzel olur. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımızın bizlere göre her türlü eğitim materyali mevcut. Hafız olduktan sonra da din görevlisi olarak göreve başlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Onun başarılarıyla mutlu oluyoruz"

        Ayşe Eski de hafızlık hayali kuran oğlu Arda Yiğit'in her zaman yanında olmaya çalıştığını söyledi.

        Oğlunun her zaman kendilerini gururlandırdığını dile getiren Eski, "Bize güzel bir evlat oldu. Kur'an-ı Kerim'i ezberledi, inşallah hafızlık belgesini alacağı günleri de görürüz. Onun başarılarıyla mutlu oluyoruz." dedi.

        İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü İsmail Aydın da öğrencisinin hayatına hayalini gerçekleştirerek dokunduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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