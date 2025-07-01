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        Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 01:57 Güncelleme: 01.07.2025 - 01:57
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        Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında bir bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar oynanmasında aracılık eden hesaplar ile ilgili çalışma yürüttü.

        İl merkezinde düzenlenen operasyonda, hesaplarında 2 milyon 542 bin lira işlem hacmi bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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