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        Afyonkarahisar'da otomobilin tıra çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 01:07 Güncelleme: 03.07.2025 - 01:07
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        Afyonkarahisar'da otomobilin tıra çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        K.Y. (67) idaresindeki 18 EC 180 plakalı otomobil, Gökçek köyü mevkiinde kırmızı ışıkta duran E.G. (34) yönetimindeki 03 F 1189 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobildeki H.Y. (64), H.S.K. (36), D.K. (11) ve G.K. (5) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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