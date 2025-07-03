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        Afyonkarahisarlı kadınlar yaptıkları doğal tahin ve köpük helva ile kazanç sağlıyor

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde kooperatif bünyesinde çalışan kadınlar, ürettikleri doğal tahin ve köpük helvanın satışıyla kazanç sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:01 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:17
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        Afyonkarahisarlı kadınlar yaptıkları doğal tahin ve köpük helva ile kazanç sağlıyor
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        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde kooperatif bünyesinde çalışan kadınlar, ürettikleri doğal tahin ve köpük helvanın satışıyla kazanç sağlıyor.

        Afyonkarahisar Valiliğinin talimatıyla başlatılan "Kadın Kültür Evleri Projesi" kapsamında ilçede kurulan Başmakçı Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi, kadınlara geçim kaynağı oldu.

        Kooperatif bünyesinde çalışan kadınlar, ürettikleri doğal tahin ve köpük helvanın satışıyla aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Kadınların tahin imalatına yönelik kapsamlı eğitim aldığı kooperatifte üretilen ürünler, marketlerde satışa sunuluyor.

        Kooperatif Başkanı Özgül Çetinkaya, AA muhabirine, ilk başlarda zor şartlarda üretim yaptıklarını anlattı.

        Zaman içinde işlerini geliştirdikten sonra makine alarak üretimi sürdürdüklerini ifade eden Çetinkaya, "Yavaş yavaş açılmaya başladık. Ürünlerimizi Ankara ve İstanbul'a gönderdik. Kooperatifimiz kadınlara istihdam sağlamak amacıyla kuruldu. Amacımız işimizi daha da büyütmek." dedi.

        Çetinkaya, Valiliğin katkısıyla imzalanan protokol kapsamında, ürünlerinin Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satışa sunulduğunu bildirdi.

        - "Çeşitli il ve ilçelerden çok büyük rağbet görüyoruz"

        Başmakçı Kaymakamı Bilal Çelik de kooperatifte tahin ve köpük helva üretiminin 2022'de başladığını söyledi.

        Kooperatifte tahinin doğal ve katkısız üretildiğini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

        "Çeşitli il ve ilçelerden çok büyük rağbet görüyoruz. Bunda en önemli pay Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın. Geçen hafta Ankara'ya satış gerçekleştirdik. Ürünlerimizi marketlere gönderiyoruz. Yavaş yavaş ismimizi duyurmaya başladık. 7 kadın çalışıyor, çok gayretliler. İlerleyen süreçte daha çok kadına istihdam sağlayacağız."

        - "Hem para kazanıyorum hem de ortam çok eğlenceli"

        Kadınlardan Keziban Canseven (56), "Evde oturmaktan canım sıkılıyordu. Hem para kazanıyorum hem de ortam çok eğlenceli." ifadelerini kullandı.

        Zeynep Şener de 3 yıldır kooperatifte çalıştığını, kazandığı parayla ailesinin geçimine katkı sağladığını, bunun kendisini çok mutlu ettiğini bildirdi.

        Fadime Tuncer ise amaçlarının işlerini daha da büyütmek, daha fazla kadına istihdam sağlamak olduğunu ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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