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        Afyonkarahisar'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 15:29 Güncelleme: 06.07.2025 - 15:29
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        Afyonkarahisar'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.K. idaresindeki 16 NT 526 plakalı otomobil, ilçenin Gökçalan köyü mevkisinde S.Y. yönetimindeki 07 PF 909 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü M.K. ile K.K, H.K. ve M.K. ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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