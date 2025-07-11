Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü minibüs kazasıyla ilgili yargılanan sanığa 16 yıl 1 ay hapis cezası verildi

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili yargılanan sanığa 16 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:10 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü minibüs kazasıyla ilgili yargılanan sanığa 16 yıl 1 ay hapis cezası verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili yargılanan sanığa 16 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Berat K, bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık Berat K. önceki ifadelerini tekrar ederek, beraatini istedi.

        Müştekiler ve taraf avukatları da sanığın en ağır şekilde ceza almasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olma" suçundan 18 yıl ceza verilen tutuklu sanığa "iyi hal" indirimi uygulayarak 16 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti.

        Kazada annesi Gülüzar Balamut'u kaybeden Fatih Balamut, gazetecilere, davanın son duruşmasının görüldüğünü belirterek, "İnşallah, adalet tecelli etmiştir. Karar daha yeni verildi. Araştıracağız, sanığın daha çok ceza alması için kararı bir üst mahkemeye taşıyacağız." dedi.

        Afyonkarahisar-Konya kara yolu Pınarkaya köyü yakınlarında 22 Temmuz 2023'de tarım işçilerini taşıyan 03 M 5906 plakalı minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Osimhen için yeni teklif!
        Osimhen için yeni teklif!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Asensio'da flaş gelişme!
        Asensio'da flaş gelişme!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!

        Benzer Haberler

        LGS sınavında tam puan alan öğrenci yazılım mühendisi olmak istiyor
        LGS sınavında tam puan alan öğrenci yazılım mühendisi olmak istiyor
        Afyonkarahisar'da polis bir kişinin telefonla dolandırılmasını önledi
        Afyonkarahisar'da polis bir kişinin telefonla dolandırılmasını önledi
        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi...
        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi...
        Balayından dönen üsteğmen kazada öldü
        Balayından dönen üsteğmen kazada öldü
        Afyonkarahisar'da traktörle çarpışan otomobildeki üsteğmen hayatını kaybett...
        Afyonkarahisar'da traktörle çarpışan otomobildeki üsteğmen hayatını kaybett...
        Afyonkarahisar'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı