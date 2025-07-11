Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü minibüs kazasıyla ilgili yargılanan sanığa 16 yıl 1 ay hapis cezası verildi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili yargılanan sanığa 16 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Berat K, bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Berat K. önceki ifadelerini tekrar ederek, beraatini istedi.

Müştekiler ve taraf avukatları da sanığın en ağır şekilde ceza almasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olma" suçundan 18 yıl ceza verilen tutuklu sanığa "iyi hal" indirimi uygulayarak 16 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti.

Kazada annesi Gülüzar Balamut'u kaybeden Fatih Balamut, gazetecilere, davanın son duruşmasının görüldüğünü belirterek, "İnşallah, adalet tecelli etmiştir. Karar daha yeni verildi. Araştıracağız, sanığın daha çok ceza alması için kararı bir üst mahkemeye taşıyacağız." dedi.