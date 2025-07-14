Afyonkarahisar'da komşuların bıçaklı kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kavgada sopayla yaralanan M.M.T. ile bıçakla yaralanan Yusuf B. Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yusuf B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bıçaklı ve sopalı kavgada, Bolvadin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Yusuf B. (42), komşusu M.M.T. (37) tarafından bıçaklandı.

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