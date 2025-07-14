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        Afyonkarahisar'da komşuların bıçaklı kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki komşu arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 12:32 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:32
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        Afyonkarahisar'da komşuların bıçaklı kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki komşu arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Bağlarüstü Mahallesi Lale Sokak'ta, iki komşu arasında araziye bırakılan saman balyaları meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Bıçaklı ve sopalı kavgada, Bolvadin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Yusuf B. (42), komşusu M.M.T. (37) tarafından bıçaklandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada sopayla yaralanan M.M.T. ile bıçakla yaralanan Yusuf B. Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yusuf B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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