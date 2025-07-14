Afyonkarahisar'da tırın otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
E.T. (40) idaresindeki 33 BUZ 10 plakalı tır, Güney beldesi mevkisinde emniyet şeridinde duran M.Ö. yönetimindeki 03 NE 784 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.İ. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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