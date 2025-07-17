Afyonkarahisar'da otobüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kazada, otobüs sürücüsü ile biri çocuk 6 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.

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