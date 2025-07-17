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        Afyonkarahisar'da otobüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 20:20 Güncelleme: 17.07.2025 - 20:20
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        Afyonkarahisar'da otobüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.

        A.Ş. (43) idaresindeki 03 PS 933 plakalı belediye otobüsü, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Ali Kaleli Kavşağı'nda ışık ihlali yaptığı iddia edilen H.D'nin kullandığı 68 ADM 761 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otobüs sürücüsü ile biri çocuk 6 yolcu yaralandı.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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