Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi tüfek ve bıaçkla yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi tüfek ve bıaçkla yaralandı.
Kınık köyünde yaşayan S.S. (24), husumetlisi A.A. (24) ile köy meydanında tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, bıçakla S.S'yi sırtından yaraladı. S.S. de tüfekle A.A'yi sırtından ve bacağından vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Hastanede tedavisi tamamlanan S.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.