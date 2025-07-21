Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, bıçakla S.S'yi sırtından yaraladı. S.S. de tüfekle A.A'yi sırtından ve bacağından vurdu.

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