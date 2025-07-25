Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Sarıcaova köylüleri, tarladaki ürünlerinin hasadını imece usulü yapıyor

        ARİF YAVUZ/ABDULLAH DOĞAN - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle Sarıcaova köylüleri, imece usulü tarlalarında hasat yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:40 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıcaova köylüleri, tarladaki ürünlerinin hasadını imece usulü yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ARİF YAVUZ/ABDULLAH DOĞAN - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle Sarıcaova köylüleri, imece usulü tarlalarında hasat yapıyor.

        Sarıcaova köyü yakınlarında devam eden orman yangını nedeniyle tarlalarına ekili hububatın hasadını yapmak isteyen bazı çiftçiler, işbirliğiyle tarlalarındaki mahsulü topluyor.

        Biçerdöverlerle hasadı hızlandıran çiftçilerden Selahattin Özbey, AA muhabirine, bölgede çıkan orman yangını sonrası arazilerinde imece usulü hasada başladıklarını söyledi.

        Bölgede afet durumu olunca sıkıntı yaşadıklarını aktaran Özbey, "Hasadı yapsak da yapmasak da çok önemli değil. Önemli olan insanların sağlığı. Böylesi bir dönemde mahşer gününde sıkıntı çekiyoruz. Buna katlanmak zorundayız. Yangın, öncelikli sorunumuz. Bunu halledersek inşallah mahsulü de alabileceğiz. Bu telaş içerisinde temel sıkıntımız ne yazık ki bu afet.​​​​​​" diye konuştu.

        - "İmece usulü eşimiz dostumuzla çalışıyoruz"

        Özbey, yangın nedeniyle köyü boşaltmak için genelge yayınlandığını hatırlattı.

        Köyün tahliye edildiğini, telaşla toparlandıklarını anlatan Özbey, şunları kaydetti:

        "Her şey yangınla beraber başladı. Hasada erken başlamak zorunda kaldık. Bir taraftan da mahsulü de düşünmek zorundayız. Böyle bir telaşımız var. Normalinden biraz daha uzun sürerdi. Tabii hızlanmak durumunda kaldık. Çift biçerdöverle çalışıyoruz. Köyde imece usulü bir şey yaptık. Bütün ekipmanları bir araya getirdik. Köyün karakteristik özelliği böylesi zamanda dayanışmayı çok hızlı gösteriyor. Bireysellikten daha çok bir araya gelip herkes herkese yardımcı olacak şekilde gayret var."

        Çiftçi İshak Karataş da bir taraftan afet bir taraftan da hasadın hızlı ama sıkıntılı ilerlediğini kaydetti.

        Ekili arazisinde bazı noktaların olgunlaşmadığına dikkati çeken Karataş, "Bir yardımlaşma var, imece usulü eşimiz dostumuzla çalışıyoruz. Komşu köylerdeki arkadaşlarımız da seferber oldu. Hemen mahsulü bir an evvel kaldırmaya çalışıyoruz." dedi.

        Komşu köyden ekipmanlarıyla destek için gelen Hüseyin Yıldırım ise yangın nedeniyle bir an önce mahsulleri kurtarmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Temizlik görevlisiyle 3 bacaklı 'Kola'nın duygulandıran dostluğu
        Temizlik görevlisiyle 3 bacaklı 'Kola'nın duygulandıran dostluğu
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        Antalya partisini paylaştı
        Antalya partisini paylaştı
        Dünya limiti aştı
        Dünya limiti aştı
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        1,5 milyon yıllık eşsiz buzun gizemini bulmaya çalışıyorlar
        1,5 milyon yıllık eşsiz buzun gizemini bulmaya çalışıyorlar
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        İzin parası çalışırken alınamaz
        İzin parası çalışırken alınamaz
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        Tip A, B ve C: Siz hangisisiniz?
        Tip A, B ve C: Siz hangisisiniz?

        Benzer Haberler

        Fanatik gelin ile damat, nikah masasına tuttukları takımların formalarıyla...
        Fanatik gelin ile damat, nikah masasına tuttukları takımların formalarıyla...
        Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor (5...
        Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor (5...
        Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor (4...
        Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor (4...
        Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor (3...
        Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor (3...
        Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor (2...
        Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor (2...
        Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor
        Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor