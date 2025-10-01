Habertürk
Habertürk
        Afyonkarahisar Haberleri

        Yeşilay'dan İl Özel İdaresi personeline eğitim verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:02 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:02
        Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi tarafından yürütülen "Bağımsızlık seferberliği" kapsamında İl Özel İdaresi personeline eğitim programı gerçekleştirildi.

        İl Özel İdaresi binasında düzenlenen eğitimde bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme yapıldı.

        Katılımcılara, bağımlılığın bireysel ve toplumsal etkileri ile sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi aktarıldı.

        Program sonunda personelin soruları yanıtlanarak bilinçli ve sağlıklı toplum için ortak mücadele vurgusu yapıldı.

