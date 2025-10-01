Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da "6,1 büyüklüğünde yaşanan deprem" senaryolu tatbikat yapıldı

        Afyonkarahisar'da 6,1 büyüklüğünde deprem senaryosuyla gerçekleştirilen tatbikat, 9 ilden 462 personel ve 73 aracın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 14:54 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:57
        Afyonkarahisar'da "6,1 büyüklüğünde yaşanan deprem" senaryolu tatbikat yapıldı
        Afyonkarahisar'da 6,1 büyüklüğünde deprem senaryosuyla gerçekleştirilen tatbikat, 9 ilden 462 personel ve 73 aracın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde geniş çaplı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Tatbikat, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun olağanüstü toplantısıyla başladı.

        AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen çalışmada, AFAD ekipleri, emniyet, jandarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye, Türk Kızılay, belediyeler ve diğer kurumlar yer aldı.

        Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, 1995 Dinar depreminin yıl dönümünü hatırlatarak, "Depremde kaybettiğimiz 90 vatandaşı rahmetle anıyoruz. Üzerinde yaşadığımız topraklar deprem kuşağında. Dolayısıyla hazırlıklı olmamız şart. Bugün 9 ilden 462 personelimiz ve tüm kurumlarımızla gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

        AFAD Afyonkarahisar İl Müdürü Ali Altındal ise tatbikatın "seviye 2" düzeyinde olduğunu, belirterek, "Şu anda 9 ilden 462 personel ve 73 aracın katılımıyla sahada çalışmalar sürüyor." dedi.

        Tatbikatın ardından kurumların koordinasyon kabiliyeti değerlendirildi, eksikliklerin giderilmesine yönelik planlamalar yapıldı.

