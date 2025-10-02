Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da tırın motosiklete çarpması sonucu 2 kişi öldü

        Afyonkarahisar'da tırın motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 20:35 Güncelleme: 02.10.2025 - 20:35
        Afyonkarahisar'da tırın motosiklete çarpması sonucu 2 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da tırın motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Ü.K. idaresindeki 43 AFP 883 plakalı tır, merkez Konya köprülü kavşakta, O.S.E'nin kullandığı 03 ADL 504 plakalı motosiklete çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü O.S.E. (24) ile motosiklette yolcu olarak bulunan U.C.O. (21) hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

