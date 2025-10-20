Habertürk
Habertürk
        Afyonkarahisar Haberleri

        Jandarma tarafından KADES ve "Kadına El Kalkamaz" bilgilendirmesi yapıldı

        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ilçe Susuz beldesinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 10:28 Güncelleme: 20.10.2025 - 10:28
        Jandarma tarafından KADES ve "Kadına El Kalkamaz" bilgilendirmesi yapıldı
        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ilçe Susuz beldesinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

        Çalışma kapsamında 37 vatandaşa "Kadına El Kalkamaz" temasıyla KADES uygulaması hakkında bilgi verildi.

        Ayrıca 2025-2026 eğitim öğretim yılı çerçevesinde Susuz beldesinde bulunan okullarda eğitim gören 73 öğrenci ziyaret edilerek, kendilerine çeşitli hediyeler takdim edildi.

