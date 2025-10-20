Jandarma tarafından KADES ve "Kadına El Kalkamaz" bilgilendirmesi yapıldı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ilçe Susuz beldesinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında 37 vatandaşa "Kadına El Kalkamaz" temasıyla KADES uygulaması hakkında bilgi verildi.
Ayrıca 2025-2026 eğitim öğretim yılı çerçevesinde Susuz beldesinde bulunan okullarda eğitim gören 73 öğrenci ziyaret edilerek, kendilerine çeşitli hediyeler takdim edildi.
