Jandarma tarafından KADES ve "Kadına El Kalkamaz" bilgilendirmesi yapıldı

Ayrıca 2025-2026 eğitim öğretim yılı çerçevesinde Susuz beldesinde bulunan okullarda eğitim gören 73 öğrenci ziyaret edilerek, kendilerine çeşitli hediyeler takdim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.