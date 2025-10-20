Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Giriş: 20.10.2025 - 11:17 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:17
        Afyonkarahisar'da tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        İ.C. (44) idaresindeki 38 TU 563 plakalı tır, ilçeye bağlı Yeşilçiftlik beldesinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 AAR 699 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde bulunan M.S. (35) olay yerinde hayatını kaybederken Sivas'ın Suşehri ilçesinde uzman çavuş olarak görev yapan Mert A. (23) ağır yaralandı.

        Mert A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

