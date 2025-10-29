Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Sandıklı'da "Ailemle obeziteyle savaşıyorum" semineri düzenlendi

        Sandıklı Kaymakamlığı tarafından "Aile Yılı" kapsamına seminer gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 14:29 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sandıklı'da "Ailemle obeziteyle savaşıyorum" semineri düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sandıklı Kaymakamlığı tarafından "Aile Yılı" kapsamına seminer gerçekleştirildi.

        Sandıklı 75. Yıl İlkokulu öğrenci ve velilerine yönelik "Ailemle obeziteyle savaşıyorum" seminerinde, ​​​​​​​sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması amaçlanıyor.

        Etkinlikte, ilçe Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından obezitenin nedenleri, doğru beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivitenin önemi ve aile içi destekle sağlıklı yaşam bilinci konularında bilgilendirme yapıldı.

        Aileler, çocuklarıyla sağlıklı yaşamın önemini pekiştirirken, öğrenciler de bilinçli beslenme ve hareketli yaşam konusunda farkındalık kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!

        Benzer Haberler

        Eşinin ardından aynı kazada yaralanan kadın da kurtarılamadı
        Eşinin ardından aynı kazada yaralanan kadın da kurtarılamadı
        Sandıklı'dan kısa kısa
        Sandıklı'dan kısa kısa
        Sandıklı'da "Bİr fidan bir kitap" etkinliği yapıldı
        Sandıklı'da "Bİr fidan bir kitap" etkinliği yapıldı
        Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da kamyonetle tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü,...
        Afyonkarahisar'da kamyonetle tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü,...
        Tribündeki koltukları kırıp sahaya ve rakip taraftara attılar
        Tribündeki koltukları kırıp sahaya ve rakip taraftara attılar