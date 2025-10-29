Sandıklı'da "Ailemle obeziteyle savaşıyorum" semineri düzenlendi
Sandıklı Kaymakamlığı tarafından "Aile Yılı" kapsamına seminer gerçekleştirildi.
Sandıklı 75. Yıl İlkokulu öğrenci ve velilerine yönelik "Ailemle obeziteyle savaşıyorum" seminerinde, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması amaçlanıyor.
Etkinlikte, ilçe Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından obezitenin nedenleri, doğru beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivitenin önemi ve aile içi destekle sağlıklı yaşam bilinci konularında bilgilendirme yapıldı.
Aileler, çocuklarıyla sağlıklı yaşamın önemini pekiştirirken, öğrenciler de bilinçli beslenme ve hareketli yaşam konusunda farkındalık kazandı.
