Sandıklı'da "Ailemle obeziteyle savaşıyorum" semineri düzenlendi

Aileler, çocuklarıyla sağlıklı yaşamın önemini pekiştirirken, öğrenciler de bilinçli beslenme ve hareketli yaşam konusunda farkındalık kazandı.

Etkinlikte, ilçe Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından obezitenin nedenleri, doğru beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivitenin önemi ve aile içi destekle sağlıklı yaşam bilinci konularında bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.