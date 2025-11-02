Sandıklı'da huzur uygulaması yapıldı
Sandıklı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur uygulaması yapıldı.
Sandıklı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur uygulaması yapıldı.
Ekipler, şehrin işlek caddelerinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 106 aracın ve 171 kişinin sorgusunu gerçekleştirdi.
Yapılan sorguda trafik yönünden 3 araca 8 bin 848 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ekipler ilçede bulunan metruk binaları da gezerek herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını araştırdı.
Huzur uygulamalarının belirli periyotlar ile devam edeceği bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.