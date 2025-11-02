Sandıklı'da huzur uygulaması yapıldı

Sandıklı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur uygulaması yapıldı.

Ekipler, şehrin işlek caddelerinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 106 aracın ve 171 kişinin sorgusunu gerçekleştirdi.

Yapılan sorguda trafik yönünden 3 araca 8 bin 848 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ekipler ilçede bulunan metruk binaları da gezerek herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını araştırdı.

Huzur uygulamalarının belirli periyotlar ile devam edeceği bildirildi.