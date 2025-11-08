Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş, Afyonkarahisar'da gençlerle buluştu:

        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "Bugün TBMM'de 30 yaşın altındaki 5 milletvekilinden 4'ü AK Parti mensubu. Bu çok kıymetli. Büyükşehir meclislerinde, il belediye meclislerinde genç kardeşlerimiz var. Artık gençler adına söz sahibi olma ve söz söyleme imkanı buluyorlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 23:37 Güncelleme: 08.11.2025 - 23:37
        İbiş, Burmalı Mahallesi'ndeki Taşhan'da gerçekleştirilen "Söz Gençlikte Afyonkarahisar" programına katıldı.

        Burada konuşan İbiş, bugün bu samimi ortamda, Afyonkarahisar'ın tarihini, kimliğini, samimiyetini ve enerjisini yansıtan bu güzel mekanda gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Güçlü bir teşkilatın Afyonkarahisar'daki parçaları olduklarını belirten İbiş, şöyle konuştu:

        "Bugün AK Parti Gençlik Kolları 1 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük gençlik hareketi. Bugün Türkiye'deki 81 ilimiz ve 922 ilçemizde teşkilatlanabilen bir siyasi partiyiz. Bizim gibi sivil toplum kuruluşu değil Türkiye'de dünyada bile yok. O yüzden bizler çok güçlü bir yapının Türkiye'nin ve dünyanın en büyük gençlik organizasyonunun parçalarıyız. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor."

        - "Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından bir tanesi Afyonkarahisar'da"

        İbiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle beraber yol yürüyen bir lider olduğunu vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem siyasi yolculuğunda hem sonrasındaki siyasi adımlarında her zaman gençleri aktör yapmış bir lider olduğuna dikkati çeken İbiş, şunları kaydetti:

        "Bizim kadrolarımız ve arkadaşlarımız her zaman bu dinamizmle birlikte tüm illerde gençlik heyecanını ve aşkını hep birlikte sürdürüyor. Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından bir tanesi Afyonkarahisar'da. Bunun başka bir siyasi partide örneği yok. Başka bir siyasi partide gençlerin değer gördüğü bir hareket maalesef yok. Aslında Türkiye'de böyle bir anlayış hiçbir zaman yoktu. Cumhurbaşkanımızla birlikte Türkiye siyasetinin gençlere baktığı pencere değişti. Hamdolsun bugün TBMM'de 30 yaşın altındaki 5 milletvekilinden 4'ü AK Parti mensubu. Bu çok kıymetli. Büyükşehir meclislerinde, il belediye meclislerinde genç kardeşlerimiz var. Artık gençler adına söz sahibi olma ve söz söyleme imkanı buluyorlar."

        Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İntepe de selamlama konuşması yaptı.

