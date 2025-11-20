Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, nikah şahitliği yaptı

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" Projesi'nden yararlanan çiftin düğün törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 21:01 Güncelleme: 20.11.2025 - 21:01
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, nikah şahitliği yaptı
        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" Projesi'nden yararlanan çiftin düğün törenine katıldı.

        Yiğitbaşı, projeden yararlanan Gül ve İsmail çiftinin Erkmen beldesindeki düğün salonundaki nikahında şahitlik yaptı.

        Erkmen Belediye Başkanı Yücel Şahin tarafından kıyılan nikahın ardından Yiğitbaşı, evlilik cüzdanını çifte teslim etti.

        Yiğitbaşı, konuşmasında, 2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini belirtti.

        Gül ve İsmail çiftine iki cihan saadeti dileyen Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

        "Çiftin yuva kurma sürecinde ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin emeği çok büyük. Katkılarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çiftin güzel bir aile olmasını diliyoruz. İnşallah, sağlıklı, sıhhatli, vatana, millete hayırlı evlatları olsun. Hayat arkadaşlığınız iki cihanda da devam etsin. Mutlulukları daim olsun."

        Nikah törenine, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, hayırseverler ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

