Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, nikah şahitliği yaptı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" Projesi'nden yararlanan çiftin düğün törenine katıldı.

Yiğitbaşı, projeden yararlanan Gül ve İsmail çiftinin Erkmen beldesindeki düğün salonundaki nikahında şahitlik yaptı.

Erkmen Belediye Başkanı Yücel Şahin tarafından kıyılan nikahın ardından Yiğitbaşı, evlilik cüzdanını çifte teslim etti.

Yiğitbaşı, konuşmasında, 2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini belirtti.

Gül ve İsmail çiftine iki cihan saadeti dileyen Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Çiftin yuva kurma sürecinde ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin emeği çok büyük. Katkılarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çiftin güzel bir aile olmasını diliyoruz. İnşallah, sağlıklı, sıhhatli, vatana, millete hayırlı evlatları olsun. Hayat arkadaşlığınız iki cihanda da devam etsin. Mutlulukları daim olsun."