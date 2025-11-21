Afyonkarahisar'da "Kent Markalama ve Tanıtım Stratejisi" toplantısı düzenlendi

Afyonkarahisar'da "Kent Markalama ve Tanıtım Stratejisi" toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valiliği himayesinde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğinde bir otelde gerçekleştirilen toplantı, video gösterimiyle başladı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentin geleceğini bilimsel bir temele oturtmak ve birlikte şekillendirmek için bir arada olduklarını söyledi.

Kentin hikayesini profesyonel bir zemine taşıyacakları tarihi bir dönemeçte olduklarını anlatan Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz nokta rastgele çalışmanın değil, disiplinli akademik bir çabanın ürünüdür. Buraya gelmeden önce, bu şehrin potansiyelini en doğru şekilde yansıtabilmek adına, iletişim biliminin metodolojisine uygun, çok katmanlı hazırlık süreçleri yürüttük. Ardından, işin mutfağına profesyonel iletişimcilerimizi dahil ettik. Onlarla yürütülen çalışmalar neticesinde, marka stratejisi, konumlandırma ilkeleri ve yaratıcı konsept üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Bir şehrin markalaşma süreci, önce o şehirde yaşayanların kalbinde başlar. Eğer Afyonkarahisarlı kendi şehrine hayranlıkla bakarsa, dünyayı da hayran bırakır. Bu bütünleşik strateji, termalimizi, gastronomimizi, kültürümüzü ve tüm yeni imaj unsurlarımızı, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle uluslararası ölçekte konumlandıracaktır."