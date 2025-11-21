Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Ekiplerin belirlenen adreste yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 650 lira ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan T.G. ve H.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
