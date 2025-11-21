Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 16:34 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:34
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Ekiplerin belirlenen adreste yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 650 lira ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan T.G. ve H.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

