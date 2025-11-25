Habertürk
        Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da Türk Dünyası 1. Su Çalıştayı düzenlenecek

        Afyonkarahisar'da Türk Dünyası 1. Su Çalıştayı 26-28 Kasımda gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 12:02 Güncelleme: 25.11.2025 - 12:02
        Afyonkarahisar'da Türk Dünyası 1. Su Çalıştayı düzenlenecek
        Afyonkarahisar'da Türk Dünyası 1. Su Çalıştayı 26-28 Kasımda gerçekleştirilecek.

        Bir termal otelde düzenlenecek çalıştaya, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden su uzmanları ve su idarelerinin yöneticileri katılacak.

        Çalıştayda 30 bildiri sunulacak, konuşmalar Türkçe ve Rusça'ya çevrilecek.

        Çalıştaya sunulacak bildirilerin kitap haline getirilerek, Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak basılması planlanıyor.

        Su Vakfı, Gaye Vakfı ve Akademi Vakfı iş birliğinde düzenlenecek çalıştayda, su varlıklarının yönetiminin kapsamlı şekilde ele alınması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

