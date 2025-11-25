Afyonkarahisar'da Türk Dünyası 1. Su Çalıştayı düzenlenecek

Çalıştaya sunulacak bildirilerin kitap haline getirilerek, Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak basılması planlanıyor.

Bir termal otelde düzenlenecek çalıştaya, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden su uzmanları ve su idarelerinin yöneticileri katılacak.

