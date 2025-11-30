GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Üçüncü moladan sonra koltuğu değiştirdiğini ve emniyet kemerini hiç çıkarmadığını belirten Güngör, "Gerek havanın yağışlı olması, gerek şoförün dikkatsizliği ani frenden dolayı araç kayarak şarampole devrildi. Hemen 112'yi aradık. Yaralıları çıkardık. Ambulans hemen geldi. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Kötü bir şeydi. Allah kimseye yaşatmasın." dedi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.