        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:06 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:06
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

        A.A. idaresindeki 23 AB 204 plakalı Elazığ Murat Turizm'e ait yolcu otobüsü, Tatarlı beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada otobüsteki yolculardan F.K. (41) ve N.M.K. (61) hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        Kazadan yara almadan kurtulan İsmail Hakkı Güngör, AA muhabirine, Elazığ'dan Denizli'ye ablasını ziyarete gittiğini söyledi.

        Üçüncü moladan sonra koltuğu değiştirdiğini ve emniyet kemerini hiç çıkarmadığını belirten Güngör, "Gerek havanın yağışlı olması, gerek şoförün dikkatsizliği ani frenden dolayı araç kayarak şarampole devrildi. Hemen 112'yi aradık. Yaralıları çıkardık. Ambulans hemen geldi. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Kötü bir şeydi. Allah kimseye yaşatmasın." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

