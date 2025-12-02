Afyonkarahisar'da anaokulu öğrencilerine sağlık taraması yapıldı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) personeli, 15 Temmuz Şehitler Anaokulunda sağlık taraması gerçekleştirdi.

Üniversitenin toplum sağlığını geliştirme ve erken tanı farkındalığını artırma misyonu kapsamında yapılan taramada, öğrencilerin genel sağlık durumları değerlendirildi, ağız ve diş sağlığı muayeneleri ile gelişimsel gözlemler yapıldı.

Taramayı Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Ahmet Afşin Kundak ve Doç. Dr. Ayşe Tolunay Oflu, Dr. Rida Nur Özaslan ve Dr. Ayşe Rabia Aydoğan ile Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalından Huriye İşçi Uluışık gerçekleştirdi.

15 Temmuz Şehitler Anaokulu Müdürü Hülya Teke, AFSÜ ekibine teşekkür etti.

Prof. Dr. Kundak da AFSÜ'de, toplum sağlığını desteklemeye yönelik bu tür çalışmaları kararlılıkla desteklediklerini ve sürdürdüklerini kaydetti.