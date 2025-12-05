Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 20 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde öğrenci servisi, tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 10:21 Güncelleme: 05.12.2025 - 10:21
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 20 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde öğrenci servisi, tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, tır ve hafif ticari araç, Karacalar Köyü Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada, 20 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan 15'i hastanelere kaldırıldı, 5'inin ise sağlık ekiplerince ayakta tedavileri yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

