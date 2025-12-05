Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da öğrenci servis aracı ile kamyonet çarpıştı, 14 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde öğrencileri taşıyan servis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 08:43 Güncelleme: 05.12.2025 - 08:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da öğrenci servis aracı ile kamyonet çarpıştı, 14 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde öğrencileri taşıyan servis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

        Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen öğrenci servis aracı ile kamyonet Eski Belediye Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Terör örgütü DEAŞ'a 33 ilde operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Terör örgütü DEAŞ'a 33 ilde operasyon!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Trump FIFA Barış Ödülü'nü kazanacak mı?
        Trump FIFA Barış Ödülü'nü kazanacak mı?
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        Mert Hakan Yandaş'a 3 maç ceza!
        Mert Hakan Yandaş'a 3 maç ceza!
        Öğretmenden büyük ders
        Öğretmenden büyük ders
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!

        Benzer Haberler

        Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Ünlü sanatçı Gökhan Türmen'e Afyonkarahisar'da büyük şok Türkmen'in eşine k...
        Ünlü sanatçı Gökhan Türmen'e Afyonkarahisar'da büyük şok Türkmen'in eşine k...
        Polisten kalpten kalbe uzanan devriye
        Polisten kalpten kalbe uzanan devriye
        1 kişinin öldüğü kazada belediye başkanının oğlu da ağır yaralandı
        1 kişinin öldüğü kazada belediye başkanının oğlu da ağır yaralandı
        Köprü demirlerine çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı
        Köprü demirlerine çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı
        Afyonkarahisar'da köprü demirlerine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi...
        Afyonkarahisar'da köprü demirlerine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi...