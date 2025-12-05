Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar Valiliğinden 27'si öğrenci 38 kişinin hafif yaralandığı iki kazaya ilişkin açıklama

        Afyonkarahisar Valiliği, Bolvadin ve Emirdağ ilçelerinde meydana gelen ve 27'si öğrenci olmak üzere toplam 38 kişinin hafif yaralandığı iki ayrı trafik kazasına ilişkin sürecin yakından takip edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 14:24 Güncelleme: 05.12.2025 - 14:24
        Afyonkarahisar Valiliğinden 27'si öğrenci 38 kişinin hafif yaralandığı iki kazaya ilişkin açıklama
        Afyonkarahisar Valiliği, Bolvadin ve Emirdağ ilçelerinde meydana gelen ve 27’si öğrenci olmak üzere toplam 38 kişinin hafif yaralandığı iki ayrı trafik kazasına ilişkin sürecin yakından takip edildiğini açıkladı.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Bolvadin ve Emirdağ ilçelerinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu iki ayrı trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

        Kaza ihbarları sonrası 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ile kolluk kuvvetlerinin kaza yerlerine sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Bolvadin ilçesinde saat 07.50'de eski belediye önünde bulunan kavşakta, 1 öğrenci servisi ile 1 kamyonetin karıştığı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada 16'sı öğrenci olmak üzere toplam 18 kişi hafif şekilde yaralanmıştır. Emirdağ ilçesinde saat 08.30'da Karacalar Kavşağı mevkisinde 1 öğrenci servisi, 1 tır ve 1 hafif ticari aracın karıştığı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada 11'i öğrenci olmak üzere toplamda 20 kişi hafif şekilde yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, görevlilerce yapılan kaza tetkik ve incelemelerde öğrenci servislerinin içinde olduğu kazalarda, karşı taraf sürücülerinin dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kazalara sebebiyet verdiklerinin değerlendirildiği bildirildi.

        Her iki kaza sonucu yaralananların Bolvadin ve Emirdağ'daki devlet hastanelerinde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, "Yaralılardan 1 vatandaşımız ve 2 öğrencimiz ileri tetkik amacıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Olay yerinde kolluk kuvvetlerimiz tarafından inceleme ve araştırma çalışmaları devam etmekte olup, süreç ilgili kurumlarımızca yakından takip edilmektedir. Kazalarda yaralanan öğrencilerimize, ailelerine ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Benzer olumsuz durumların önüne geçmek için tüm sürücülerimizin özellikle sis vb. durumlarda daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

