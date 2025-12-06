Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Sandıklı'dan kısa kısa

        Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

        06.12.2025 - 13:27
        Öztaş, Ulu Cami etrafındaki esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

        Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Öztaş, "Esnafımızla kurduğumuz doğrudan iletişim, hizmet süreçlerimizin hem hızlanmasına hem de daha verimli hale gelmesine katkı sağlıyor. Günlük yaşama dokunan bu temaslar, belediyemizin yol haritasını belirleyen en değerli geri bildirimlerdir." ifadesini kullandı.

        -Sandıklı'da konferans

        Sandıklı ilçesinde "Her Kurdele Bir Söz, Her Söz Bir Adım" konferansı düzenlendi.

        Yunus Emre Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        - Sandıklı'da OSB toplantısı

        Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olağan toplantısı, Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

        Kaymakam Selçuk Yosunkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, OSB yönetimi katıldı.

        Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.

        -Sandıklı'da Şehit Ahmet Yumak Anaokulu'nda seminer

        Sandıklı ilçesinde "Ruhu Ailede Saklı: Paylaş, Sev, Mutlu Ol!" projesi kapsamında aile eğitimleri devam ediyor.

        Sandıklı Kaymakamlığı himayesinde yürütülen proje kapsamında, Şehit Ahmet Yumak Anaokulu velilerine yönelik farkındalık semineri düzenlendi.

        Okul öğretmeni Nur Şeyma Kelem tarafından seminerde sunum yapıldı.

