Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Öztaş, Ulu Cami etrafındaki esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Öztaş, "Esnafımızla kurduğumuz doğrudan iletişim, hizmet süreçlerimizin hem hızlanmasına hem de daha verimli hale gelmesine katkı sağlıyor. Günlük yaşama dokunan bu temaslar, belediyemizin yol haritasını belirleyen en değerli geri bildirimlerdir." ifadesini kullandı.

-Sandıklı'da konferans

Sandıklı ilçesinde "Her Kurdele Bir Söz, Her Söz Bir Adım" konferansı düzenlendi.

Yunus Emre Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

- Sandıklı'da OSB toplantısı

Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olağan toplantısı, Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Kaymakam Selçuk Yosunkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, OSB yönetimi katıldı.

Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.