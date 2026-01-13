Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:44 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:44
        Afyonkarahisar'da devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        A.M. (38) idaresindeki 34 EA 1002 plakalı minibüs, Ali Çetinkaya Mahallesi'nde tarlaya devrildi.

        Kazada, minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

