Afyonkarahisar'da telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
Afyonkarahisar'da kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları yaşlı adamı dolandırdıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran V.D. (65), telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından isminin terör örgütleri soruşturmasına karıştığı iddia edilerek 490 bin lira dolandırıldığı şikayetinde bulundu.
Olayla ilgili araştırmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen şüpheli F.P. ve A.E, yapılan koordineli çalışmalar neticesinde Tekirdağ'da yakalandı.
Afyonkarahisar'a getirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği bildirildi.
