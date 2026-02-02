Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

        Afyonkarahisar'da kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları yaşlı adamı dolandırdıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 21:30 Güncelleme: 02.02.2026 - 21:30
        Afyonkarahisar'da telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
        Afyonkarahisar'da kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları yaşlı adamı dolandırdıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran V.D. (65), telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından isminin terör örgütleri soruşturmasına karıştığı iddia edilerek 490 bin lira dolandırıldığı şikayetinde bulundu.

        Olayla ilgili araştırmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen şüpheli F.P. ve A.E, yapılan koordineli çalışmalar neticesinde Tekirdağ'da yakalandı.

        Afyonkarahisar'a getirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

