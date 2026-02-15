Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçeye bağlı iki köyde ve Çobanlar ilçesinde bir köyde arama yapıldı.
Yapılan aramada, 5 bin 945 sentetik uyuşturucu hap, bir kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 bin 100 lira, bir ruhsatsız av tüfeği, 5 av tüfeği şarjörü ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K., Ö.U., M.C. ve S.N.A. mahkemece tutuklandı.
