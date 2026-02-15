Canlı
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 16:08 Güncelleme: 15.02.2026 - 16:08
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçeye bağlı iki köyde ve Çobanlar ilçesinde bir köyde arama yapıldı.

        Yapılan aramada, 5 bin 945 sentetik uyuşturucu hap, bir kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 bin 100 lira, bir ruhsatsız av tüfeği, 5 av tüfeği şarjörü ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.K., Ö.U., M.C. ve S.N.A. mahkemece tutuklandı.






