28 Şubat mağduru eski öğretmen, farklı alanlarda insanlara faydalı olmaya çalışıyor

ARİF YAVUZ - "Postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat sürecinde, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı Kastamonu'daki okulundan "irticacı" denilerek mesleğinden atılan Mehmet Yetkinakın, yaşadığı zorlukları ve mağduriyeti unutamıyor.



Afyonkarahisar'ın Marulcu Mahallesi'nde esnaflık yapan 55 yaşındaki Yetkinakın, ilkokulu, ortaokulu ve imam hatip lisesini Kastamonu'da tamamladı.



Burslu olarak kazandığı Mısır'daki üniversitenin tefsir bölümünden 1995'te mezun olan Yetkinakın, bir yıl sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans tamamlama eğitimini bitirdi.



Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak 1997-1998 eğitim öğretim yılında atandığı memleketi Kastamonu'daki ortaokulda bir yılı bile tamamlamadan "irticacı" bahanesiyle mesleği elinden alınan Yetkinakın, o dönem yaşadıklarını ve sonrasını AA muhabirine anlattı.



- "Zulüm ettiler"



Yetkinakın, o dönem imanlı insanlara baskı ve zulümlerin arttığını söyledi.



Bürokrasi ve askeriyedeki hassasiyet sahibi insanların görevinden edildiğini anlatan Yetkinakın, "Zulüm ettiler. O dönem memuriyete başlamıştık. Beni de görevden almalarının sebebi, Mısır'daki eğitim zamanlarımızda öğrenci başkanlığı yapmamız ve oradaki faaliyetlerimiz. Ülkeme döndükten sonra da rahmetli Necmettin Erbakan ile Adil Düzen Seminerleri'ne katılmamız. Yine, yurt dışındaki bir takım çalışmalarımızdaki fotoğraflarımızdan dolayı 'İrticai faaliyetleri var.' diyerek tebliğle görevimize son verdiler." ifadelerini kullandı.



- "İnsanlara maddi ve manevi anlamda faydalı olmaya çalışıyoruz"



Yetkinakın, mesleğinden ilişiğinin kesilmesinin kendisi için son derece zor bir dönem olduğunu belirterek, bu süreçte hayatına dair bazı planlarının değiştiğini ifade etti.



Köyüne döndüğünde psikolojik ve sosyal baskıların kendisini yıprattığını kaydeden Yetkinakın, şöyle konuştu:



"Orada da fazla dayanamadım. İstanbul'da dayımın yanına gittim. Kır pidesi ve börek işinde çalışarak, ustalığı öğrendim. Afyonkarahisar'a 2000'de gelerek bir işletme açtım. Esnaflığa başladım. AK Parti hükümeti döneminde haklarımız iade edildi ama ben tekrar öğretmenliğe dönmedim. Ticarette çok şükür Rabbim rızkımızı verdi, başarılı olduk. Öğretmenlik ve ilahiyat alanında öğrendiğimiz ilmi aktaramamak içimizde bir ukde olarak kaldı. Ancak tecrübemizi Diyanet Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı gibi farklı sivil toplum kuruluşlarında üstlendiğimiz görevlerle elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. İnsanlara maddi ve manevi anlamda faydalı olmaya çalışıyoruz."



- "Eşim de dahil pek çok başörtülü kadın, üniversiteyi bırakmak zorunda kaldı"



Yetkinakın, hayatın bir mücadele olduğuna işaret ederek, "28 Şubat kararlarıyla imam hatip liselerinin önü kapatıldı. Başörtüsü konusu iyice sıkıntılı hale geldi. Eşim de dahil pek çok başörtülü kadın, üniversiteyi bırakmak zorunda kaldı. Bize haklarımızı iade eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Arkadaşlarımızın yüzde 65-70'i bu karardan yararlandı. Bana göre 28 Şubat süreci hakla batılın, hilal ile haçın savaşıdır. Müslümanları ve inançlı insanları hazmedememedir. Ortada hiçbir şey yok. Ben inançlı insanım. Orucumu da tutacağım, sevincimi de yaşayacağım. Bunlar gayet normal." ifadelerini kullandı.

