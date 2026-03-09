Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin Düzağaç beldesinde arama yapıldı. Aramada, 4 bin 266 sentetik uyuşturucu hap ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler S.A. ve Ş.A. gözaltına alındı. Ş.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.