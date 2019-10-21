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Emirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, EmirdağÇifteler Karayolu Suvermez kavşağında saat 14.00 sıralarında, Emirdağ istikametinden Çifteler istikametine seyir halinde olan Murat Ersin Y. (32) yönetimindeki 46 BU 513 plakalı araç ile Emirdağ istikametinden Suvermez istikametine doğru geçmek isteyen İsmail S. yönetimindeki 26 AB 052 plakalı aracın aniden yola çıkınca çarpıştı. Kazada İsmail S. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı İsmail S.'yi Emirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk etti.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR

21 Ekim 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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