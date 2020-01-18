FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 8 gözaltı

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Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’ye yönelik "gaygubet evi" evi olarak adlandırılan hücre evlerine yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin şehirde yeni bir yapılanmaya girdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, "gaygubet evi" olarak adlandırılan 11 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 zanlı yakalandı.

AFYONKARAHİSAR 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

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