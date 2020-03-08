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YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren güven tazeledi

İHA

AK Parti Şuhut 7. Olağan Kongresi Orman ve Su İşleri Eski Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü Kurtcan Çelebi'nin katılımıyla gerçekleşti. Kongreye tek aday olarak gidilirken AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren oy kullanımının ardından tekrar başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren güven tazeledi

AK Parti Şuhut 7. Olağan Kongresi Orman ve Su İşleri Eski Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü Kurtcan Çelebi’nin katılımıyla gerçekleşti. Kongreye tek aday olarak gidilirken AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren oy kullanımının ardından tekrar başkanlığa seçilerek güven tazeledi.
Şuhut Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleşen kongreye, Eski Bakan Eroğlu ve Genel Merkez Koordinatörü Kurtçan Çelebi’nin yanı sıra, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Avukat Hüseyin Sezen, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Avukat Burhanettin Çoban, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Kebeli, İl Genel Meclisi Üyeleri ve delegeler ile birlikte çok sayıda parti üyesi katıldı.
AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren kongrede yaptığı konuşmada, ‘’Birlikte yürüdüğüm değerli yönetimime çok teşekkür ediyorum. İlçemize bir daha fazla yatırım kazandırmak için çabalayan il genel meclisi üyelerime ve belediye meclisi üyelerime teşekkür ediyorum. Çalışkan kadın kolları başkanıma ve yönetim kuruluna, Gençlik Kolları Başkanım Batuhan Kebeli ve ekibine, çalışkan bize her daim yardım eden Recep Bozkurt başkanıma ve değerli büyüklerime çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

"Kendi İHA’larımız kendi SİHA’larımız noktasını buluyor ve gereğini yapıyor"
Orman ve Su İşleri Eski Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise kongrede yaptığı konuşmada, ‘’Kendi İHA’larımız kendi SİHA’larımız noktasını buluyor ve gereğini yapıyor. Allah’ın izniyle son terörist bitinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Bugün bazıları diyor ki Suriye’de ne işiniz var? Ya kardeşim Suriye’de işimiz olmasa ileride Türkiye’nin güney doğusunda, güneyinde mücadele etmek durumunda kalacaksın. Maksadımız terör örgütlerini Türkiye’nin dışında imha edelim. Bizim maksadımız başkasının ülkesinin toprağında gözümüz yok. Ama kusura bakmayın hatırlarsanız Kilise özellikle Hatay’a, Reyhanlı’ya atışlar oldu füze atışları. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Şehit düştü. Buna müsaade edebilirmisin edemezsin. Onun için bu harekâtları yaptık gerekirse yapmaya devam ederiz. Çünkü biz güçlü bir ülkeyiz artık kimseden emir alma durumunda değiliz. Allah’ın izniyle ne gerekiyorsa yapmaya hazırız yani. Ben zaten şehit aileleri ve babaları ile beraber görüştüğüm zaman bana diyorlar ki bizde hazırız diyorlar. İşte bu millet böyle bir millet kahraman bir milletiz’’ dedi.

"Bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun"
Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili açıklamalarında, ‘’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Esasen bizim kültürümüzde bilindiği üzere peygamber efendimiz ‘'Cennet annelerin anaların ayakları altındadır’ diye buyurmuştur. Zaten bizim her gün Kadınlar Günümüzdür. Bu vesileyle de dünyada da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. Yani kadın dediğimiz evin direğidir. Çocukları büyüten özellikle evi çeviren hazırlayan gerçekten eli öpülesidir. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Kadınlarımız hakikaten her an Türkiye için asıl olan İstiklal Harbinde değişik harplerde cephelere sırtlarında mermi taşıyan cephane taşıyan kahraman kadınlarımız vardır. Dolayısıyla şehit annelerimiz var onları yürekten selamlıyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bütün şehit ailelerine, annelerine ve eşlerine rabbim sabır cemil ihsan buyursun. Yani bugün şanlı bayrağımız dalgalanıyorsa şehitlerimize borçluyuz. Allah gani gani rahmet eylesin. Velhasıl kadınlar bizim başımızın tacıdır. Her gün kadınlar günüdür. Ama bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bütün hanımefendilerin gününü kutluyorum’’ ifadelerine yer verdi.

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