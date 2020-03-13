Tarihi eser niteliği taşıyan kitabı satmak isterken yakalandılar

ABD'de casuslukla suçlanan eski asker Manning’e bir kez daha beraat

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla ellerindeki tarihi eser niteliği taşıyan kitabı satmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheli şahsın ellerinde bulunan tarihi eseri satmaya çalıştığı tespit edildi. Yapılan operasyon neticesinde; 1 adet, üzerinde kırmızı taş işlemeli ortasında haç işareti bulunan metal çerçeve içerisinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kitap ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslara adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.