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Afyonkarahisar’da Zafer Kupası Pickeball Turnuvası yapıldı

İHA

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa ve Kanada'da yaygın olarak oynanan Pickleball, Afyonkarahisar'da da oynandı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in girişimleriyle kentte Zafer Kupası Pickeball Turnuvası yapıldı.

Afyonkarahisar’da Zafer Kupası Pickeball Turnuvası yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa ve Kanada’da yaygın olarak oynanan Pickleball, Afyonkarahisar’da da oynandı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in girişimleriyle kentte Zafer Kupası Pickeball Turnuvası yapıldı.
Pickleball Temsilcisi Mustafa Türk’ün girişimleriyle Afyonkarahisar’da düzenlenen Zafer Kupası Pickeball turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi.
Ödül törenine Sultandağı Dereçine Belediye Başkanı Ömer Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar ve çok sayıda sporsever katıldı. Türkiye Pickleball Temsilcisi Mustafa Türk, Pickleball’ın ülkemizde ilk defa Afyonkarahisar’da oynandığına dikkat çekerek desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e şükranlarını sundu.
Akarçay’da tahsis edilen Pickleball kortlarının bundan sonraki süreçte de ücretsiz olarak hizmet vereceğini söyleyen Türk, turnuvada dereceye girenleri tebrik etti. Akar ise Türkiye’de böyle bir spor dalının yaygınlaşması konusunda öncülük eden Türk’ü tebrik etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ise ilk defa bir belediyenin spora böylesi bir destek verdiğini şahit olduğunu söyleyerek Başkan Zeybek’e teşekkür etti.
Konuşmaların ardından turnuvada dereceye girenler ödüllendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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