Afyonkarahisar’da aşırı rüzgar nedeniyle 6 araç devrildi

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AfyonkarahisarKonya karayolu Sultandağı çıkışında aşırı rüzgardan dolayı bir tır, bir kamyon, bir kamyonet, bir jandarma aracı ve bir otomobil devrilirken bir tırın da dorsesindeki malzemeler devrildi.

Afyonkarahisar’a aşırı rüzgar karayolunda seyir halinde bulunan araçları etkiledi AfyonkarahisarKonya Karayolu Sultandağı çıkışında aşırı rüzgar nedeniyle bir tır devrildi. Tırın devrilmesiyle zincirleme trafik kazası meydana gelirken ayrıca bir kamyon, bir kamyonet, bir jandarma aracı ve bir otomobil devrildi. Bir tırın da dorsesindeki malzemeler rüzgarın etkisiyle devrildi. Jandarma aracında bulunan askeri personel kazayı yara almadan atlatırken tır sürücüsü yaralandı.

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